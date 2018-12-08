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08.12.18 / 17:32 Новости / Политика / Россия и мир

«Единая Россия» намерена создать мобильное приложение для общения депутатов с гражданами

И для внутрипартийного общения

Фото АБН

Партия «Единая Россия» намерена создать мобильное приложение для общения депутатов с гражданами. Об этом в субботу сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на съезде партии.

Он заявил о создании специального проекта, нацеленного на внедрение методов современной коммуникации между членами партии и обществом, передает «Интерфакс». В частности, предполагается запустит мобильного приложения и создание платформы, чтобы граждане могли в «онлайн-режиме общаться со своими представителями, с депутатами всех уровней», уточнил Медведев. По его словам, цифровое развитие партии вытекает из общего развития России, ее социальной сферы и экономики.

Отметим, съезд «Единой России» проходит в «Крокус Экспо» в Москве. Он длится два дня: 7-8 декабря.

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