В ночь на субботу горело историческое здание в центре Петербурга Погибших нет

В ночь на субботу горело историческое здание в центре Петербурга. Об этом сообщили в ГУ МЧС по городу.

Сообщение о возгорании в доме 34 на улице Чайковского поступило спасателям около 01:45 часов. По информации МЧС, пожар начался в комнате одной из квартир. Площадь возгорания – 15 кв.м. Пожар потушили в 04:18 часов.

В МЧС уточнили, что погибших нет. Сведения о пострадавших уточняются.

Добавим, ранее в Петербурге горело здание Балтийского гуманитарного института. Возгорание произошло в подсобном помещении. Причина – неосторожные действия рабочего. Пострадавших нет.