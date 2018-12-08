В ночь на субботу горело историческое здание в центре Петербурга. Об этом сообщили в ГУ МЧС по городу.
Сообщение о возгорании в доме 34 на улице Чайковского поступило спасателям около 01:45 часов. По информации МЧС, пожар начался в комнате одной из квартир. Площадь возгорания – 15 кв.м. Пожар потушили в 04:18 часов.
В МЧС уточнили, что погибших нет. Сведения о пострадавших уточняются.
Добавим, ранее в Петербурге горело здание Балтийского гуманитарного института. Возгорание произошло в подсобном помещении. Причина – неосторожные действия рабочего. Пострадавших нет.
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