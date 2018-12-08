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08.12.18 / 15:31 Новости / Россия и мир / Экономика

Кудрин: Соглашение ОПЕК+ приведет только к временной стабилизации

«Это снижение темпов экономического роста России»

Фото АБН

Глава Счетной палат Алексей Кудрин сообщил, что соглашение ОПЕК+ приведет только к временной стабилизации. Соответствующее заявление он сделал в субботу.

Соглашение снизит мотивацию по повышению производительности в сферах по добыче, продаже и переработки нефти, передает «Интерфакс» мнение Кудрина. Он отметил, что также решение ОПЕК+ снизит эффективность бюджетной и экономической политики. По мнению главы Счетной палаты, такая стратегия является неправильной. Он добавил, что это «снижение темпов экономического роста России».

Напомним, ранее ОПЕК+ согласовало снижение добычи нефти. Сокращение должно произойти в 2019 году. Планируется, сто добыча уменьшится на 1,2 млн баррелей в сутки. Стоимость нефти выросли на 4-5% после сообщения о согласовании решения.

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