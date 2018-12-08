Кудрин: Соглашение ОПЕК+ приведет только к временной стабилизации «Это снижение темпов экономического роста России»

Глава Счетной палат Алексей Кудрин сообщил, что соглашение ОПЕК+ приведет только к временной стабилизации. Соответствующее заявление он сделал в субботу.

Соглашение снизит мотивацию по повышению производительности в сферах по добыче, продаже и переработки нефти, передает «Интерфакс» мнение Кудрина. Он отметил, что также решение ОПЕК+ снизит эффективность бюджетной и экономической политики. По мнению главы Счетной палаты, такая стратегия является неправильной. Он добавил, что это «снижение темпов экономического роста России».

Напомним, ранее ОПЕК+ согласовало снижение добычи нефти. Сокращение должно произойти в 2019 году. Планируется, сто добыча уменьшится на 1,2 млн баррелей в сутки. Стоимость нефти выросли на 4-5% после сообщения о согласовании решения.