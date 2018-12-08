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08.12.18 / 18:12 Новости / Россия и мир / Экономика

Орешкин подтвердил рост инфляции выше прогноза

Около 3,9-4%

оборот розничной торговли

Коллаж АБН

Министр экономического развития Максим Орешкин подтвердил рост инфляции выше прогноза. Соответствующее заявление он сделал в субботу во время выступления на съезде партии «Единая Россия».

В настоящий момент рост инфляции не укладывается в прогноз министерства, передает РИА Новости слова главы ведомства. Инфляция к концу года составит около 3,9-4%, уточнил Орешкин.

Напомним, ранее он уже предупреждал о подобном росте инфляции. При этом, прогноз министерства составляет 3,4%. Центробанк также уверен, что годовая инфляция будет на уровне 4%. Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что показатель составит 3,5%.

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