Орешкин подтвердил рост инфляции выше прогноза Около 3,9-4%

Министр экономического развития Максим Орешкин подтвердил рост инфляции выше прогноза. Соответствующее заявление он сделал в субботу во время выступления на съезде партии «Единая Россия».

В настоящий момент рост инфляции не укладывается в прогноз министерства, передает РИА Новости слова главы ведомства. Инфляция к концу года составит около 3,9-4%, уточнил Орешкин.

Напомним, ранее он уже предупреждал о подобном росте инфляции. При этом, прогноз министерства составляет 3,4%. Центробанк также уверен, что годовая инфляция будет на уровне 4%. Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что показатель составит 3,5%.