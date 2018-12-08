Руководитель Роструда назвал регионы с самыми проблемными предприятиями Он назвал три региона

Руководитель Роструда Всеволод Вуколов назвал регионы с самыми проблемными предприятиями. Соответствующее заявление он сделал в субботу.

К этим регионам он отнес Удмуртию, Тверскую и астраханскую области, передает РИА Новости. В этих регионах одна из самых сложных ситуация с задолженностью по заработной плате предприятия-банкроты.

У ОАО «Удмуртского завода строительных материалов» задолженность составляет 51,8 млн рублей перед 685 сотрудниками. В Тверской области большой долг у «Торжокского вагоностроительного завода» — 87,4 млн рублей перед 582 работниками. В Астраханской области ОАО «ССЗ «Красные Баррикады» задолжало 96,3 миллиона рублей 693 сотрудникам.

Напомним, в августе Росстат представил данные по зарплатной задолженности в России. В июле она выросла на 20,9% по сравнению с июнем. Размер задолженности составил 3,38 млрд рублей.