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08.12.18 / 17:08 Новости / Россия и мир / Экономика

Руководитель Роструда назвал регионы с самыми проблемными предприятиями

Он назвал три региона

Руководитель Роструда Всеволод Вуколов назвал регионы с самыми проблемными предприятиями. Соответствующее заявление он сделал в субботу.

К этим регионам он отнес Удмуртию, Тверскую и астраханскую области, передает РИА Новости. В этих регионах одна из самых сложных ситуация с задолженностью по заработной плате предприятия-банкроты.

У ОАО «Удмуртского завода строительных материалов» задолженность составляет 51,8 млн рублей перед 685 сотрудниками. В Тверской области большой долг у «Торжокского вагоностроительного завода» — 87,4 млн рублей перед 582 работниками. В Астраханской области ОАО «ССЗ «Красные Баррикады» задолжало 96,3 миллиона рублей 693 сотрудникам.

Напомним, в августе Росстат представил данные по зарплатной задолженности в России. В июле она выросла на 20,9% по сравнению с июнем. Размер задолженности составил 3,38 млрд рублей.

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