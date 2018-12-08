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08.12.18 / 14:36 Новости / Россия и мир / Экономика

Силуанов: Экономику России стала менее зависимой от внешних факторов

Меньше чем три года назад

Фото АБН

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что экономика России стала менее зависимой от влияния внешних факторов. Соответствующее заявление он сделал в субботу.

В частности, меньше влиять стали изменения мировых цен на нефть, передает ТАСС мнение Силуанова. По его словам, в настоящий зависимость еще существует, но «совершенно на других качественных уровнях».

Напомним, в течение недели стоимость нефти колебалась. В четверг цена на нефть Brent упала ниже $60. В пятницу ОПЕК+ согласовало сокращение добычи нефти. После этого биржевой курс доллара опустился ниже 66 рублей.

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