Силуанов: Экономику России стала менее зависимой от внешних факторов

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что экономика России стала менее зависимой от влияния внешних факторов. Соответствующее заявление он сделал в субботу.
В частности, меньше влиять стали изменения мировых цен на нефть, передает ТАСС мнение Силуанова. По его словам, в настоящий зависимость еще существует, но «совершенно на других качественных уровнях».
Напомним, в течение недели стоимость нефти колебалась. В четверг цена на нефть Brent упала ниже $60. В пятницу ОПЕК+ согласовало сокращение добычи нефти. После этого биржевой курс доллара опустился ниже 66 рублей.
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