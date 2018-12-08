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08.12.18 / 16:34 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

СМИ: Совет по культурному наследию с вопросом о музее Достоевского могут отменить

Совет по культурному наследию с вопросом о музее Достоевского могут отменить. Об этом в субботу сообщил источник, знакомый с ситуацией.

На совете должны обсудить вопрос по проекту нового музея Достоевского в Кузнечном переулке, передает MR7 слова источника. Собеседник издания отметил, что в понедельник должна пройти встреча между представителями Фонда развития и поддержки музея Достоевского и общественными деятелями, которые выступают против проекта музея от Евгения Герасимова.

Напомним, совет должен состояться 11 декабря. Местные жители выступают против застройки сквера на Кузнечном переулке. Также общественность выступала против внешнего вида здания. «Евгений Герасимов и партнеры» начали разработку других вариантов фасада нового музея Достоевского.

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