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08.12.18 / 12:53 Новости / Петербург и Ленобласть

Стадион на Крестовском острове Петербурга получил название «Газпром Арена»

Оно вступит в силу с понедельника

Фото АБН

Стадион на Крестовском острове Петербурга получил название «Газпром Арена». Об этом в субботу сообщили в футбольном клубе «Зенит».

«Газпром» и «Зенит» подписали соответствующее соглашение. Согласно ему, новое название стадиона должно быть интегрировано на логотипы внешнего фасада арены, униформу сотрудников, билеты, сувенирную продукцию и другое.

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По словам президента футбольного клуба Сергея Фурсенко, соглашение подразумевает также проведение совместных проектов по развитию прилегающих к стадиону территорий и его инфраструктуры. «Зенит» в своем сообщении отметил: «присвоение домашней арене «Зенита» названия «Газпром Арена» создаст правильную ассоциацию у всех посетителей стадиона с социальной миссией компании ПАО «Газпром», много делающей для жителей нашего города».

Напомним, Петербург и «Зенит» заключили концессионное соглашение. Клуб получил право эксплуатировать стадион в течение 49 лет. Вместе с этим «Зенит» может переименовать стадион.

Добавим, ранее «Газпром» заключил с ФК «Зенит» контракт на 57,5 млн евро. По его условиям, «Зенит» будет рекламировать компанию в течение пяти лет.

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