Стоимость красной икры в декабре снизилась в два раза. Об этом в субботу сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.
Причина – рекордный улов лососевых, передает РИА Новости слова Шестакова. Он уточнил, что большого улова удалось достичь благодаря заполняемости нерестилищ, регулированию и отмене дрифтерных сетей.
Объем добычи вырос почти в два раза, отметил замглавы Росрыболовства Василий Соколов. Он уточнил, что объем составил более 677 тыс. тонн. По словам Соколова, общий объем вылова рыбы в стране может стать более пяти млн тонн – это будет постсоветским рекордном.
Напомним, стоимость красной рыбы начала снижаться в августе. Причина аналогичная – рекордный улов. В Росрыболовстве сообщили, что на 21 августа на Дальнем Востоке было выловлено 467 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Это больше на 42% год к году.
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