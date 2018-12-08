Татарстан представил проекты в рамках «списка Белоусова» на 5 трлн рублей Проектов 10

Татарстан представил проекты в рамках «списка Белоусова» на 5 трлн рублей. Об этом глава региона Рустам Минниханов сообщил в субботу.



По информации ТАСС, всего регион представил 10 проектов. Они связаны с транспортной инфраструктурой, развитием нефтегазохимического комплекса и другими сферами. Минниханов заявил, что все проекты «проработанные, хорошие и с высоким экономическим эффектом».

Напомним, ранее рабочая группа в рамках «списка Белоусова» собрала 981 заявку по проектам. Их общая сумма – 81 трлн рублей. Отметим, помимо Татарстана свои списки инвестпроектов представили еще четыре региона. Это Калининград, Нижний Новгород и Пермь.