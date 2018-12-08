Все новости

08.12.18 / 18:32 Новости / Россия и мир / Экономика

Татарстан представил проекты в рамках «списка Белоусова» на 5 трлн рублей

Проектов 10

Сюжет:

Фото АБН

Татарстан представил проекты в рамках «списка Белоусова» на 5 трлн рублей. Об этом глава региона Рустам Минниханов сообщил в субботу.

По информации ТАСС, всего регион представил 10 проектов. Они связаны с транспортной инфраструктурой, развитием нефтегазохимического комплекса и другими сферами. Минниханов заявил, что все проекты «проработанные, хорошие и с высоким экономическим эффектом».

Напомним, ранее рабочая группа в рамках «списка Белоусова» собрала 981 заявку по проектам. Их общая сумма – 81 трлн рублей. Отметим, помимо Татарстана свои списки инвестпроектов представили еще четыре региона. Это Калининград, Нижний Новгород и Пермь.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

109 SQL queries done. Page generation took 0,161 seconds.