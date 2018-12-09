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09.12.18 / 15:54 Новости / Россия и мир / Экономика

Цены на жилье в московских новостройках продолжают расти – исследование

Рынок ожидает роста цен и в 2019 году

Фото АБН

В «старых» границах Москвы цены на жилье в новостройках в среднем выросли на 1%, составив 200,7 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом в воскресенье пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦИАН.

Стоимость жилья снизилась только в Южном и Центральном округах – на 3,1% и 0,7% соответственно. При этом в Новой Москве цены растут уже несколько месяцев, отмечают аналитики. По данным на начало декабря, средняя цена 1 кв. м выросла на 4% к ноябрю и составила 114,1 тыс. рублей.

Жилье в ближнем Подмосковье также растет в цене, указывает издание. В начале декабря квадратный метр подорожал на 3% — до 94,3 тыс. рублей.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов полагает, что в начале 2019 года на рынке сохранятся тенденции конца текущего года — спрос сохранится, цены будут плавно расти. Между тем во втором полугодии застройщикам придется повышать цены более существенно. Цены могут вырасти на 10-15% за год, а спрос – пропорционально упасть, считает Попов. Среди рисков эксперты называют будущее изменение механизма финансирования строительства жилья и продаж квартир в строящихся домах, а также возможный рост ставок по ипотеке.

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