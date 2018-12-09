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09.12.18 / 20:05 Новости / Россия и мир

ФПК планирует запустить двухэтажные поезда по четырем направлениям в 2019 году

Первое направление - Петрозаводск

Федеральная пассажирская компания (ФПК) планирует запустить двухэтажные железнодорожные составы на четырех направлениях в 2019 году. Об этом в воскресенье сообщил гендиректор компании Петр Иванов.

По его словам, первое запланированное направление – Петрозаводск сообщением до Москвы, передает «Интерфакс». В планах развития также есть Новороссийск, Мурманск и Ульяновск. При этом Иванов отметил, что «все будет зависеть от степени подготовки инфраструктуры».

Добавим, в воскресенье двухэтажный состав впервые запустили сообщением Ижевск – Москва. Всего в настоящее время такие поезда ходят по девяти направлениям в России. Кроме указанного, это Ростов-на-Дону — Адлер, Кисловодск — Москва, Москва — Казань, Москва — Петербург, а также Москва — Адлер, Москва — Воронеж, Москва – Самара и Петербург — Адлер.

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