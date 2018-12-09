Полиция изъяла контрафактные джинсы и обувь в Апраксином дворе Более 300 единиц товаров

Сотрудники полиции обнаружили, что на территории Апраксина двора в центре города торгуют контрафактными джинсами и обувью. Об этом в воскресенье сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате из торговых точек изъяли более 300 единиц товаров, которые продавались под товарными знаками известных брендов. Полиция открыла дело в отношении ИП по ст.14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров).

Ранее Смольный несколько раз сносил незаконные ларьки в Апраксином дворе. Так, в октябре было демонтировано 14 деревянных прилавков и 36 металлических торговых павильонов. Там торговали обувью, одеждой, сигаретами, шубами. В ноябре специалисты провели еще один рейд, по итогам которого снесли более 20 объектов.