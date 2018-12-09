Цены на кроссовер Jeep Compass выросли на 30-70 тыс. рублей Теперь авто стоит от 2,1 млн рублей

Цены на компактный полноприводный кроссовер Jeep Compass выросли в России на 30-70 тыс. рублей во всех комплектациях. Об этом накануне сообщает «Автостат» со ссылкой на мониторинг цен на новые автомобили специалистами портала «Цена Авто».

Теперь Jeep Compass в версии Longitude стоит от 2,1 млн рублей. Цена на авто в комплектации Limited составляет около 2,33 млн рублей, а топовую версию Trailhawk можно приобрести почти за 2,42 млн рублей.

Агентство напоминает, что авто во всех комплектациях оснащено бензиновым двигателем объемом 2,4 л и мощностью 204 или 238 л.с., который работает в паре с «автоматом». По данным «Автостата», всего за одиннадцать месяцев 2018 года в России было продано более 1,54 тыс. автомобилей марки Jeep. Год к году рост составил 31%.