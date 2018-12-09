В Петербурге прошел митинг против насилия над женщинами В нем приняли участие 80-90 человек

В Овсянниковском саду в Петербурге феминистки провели согласованный митинг против насилия над женщинами. Акция прошла в воскресенье.

Как передает «ЗакС.ру», митинг собрал около 80-90 участников. Акция была приурочена к глобальной кампании ООН “16 дней против гендерного насилия”, уточняет издание.

Добавим, неделей ранее в Петербурге провели акцию защитники Исаакиевского собора. Они выступали против передачи музея в ведение РПЦ. В акции приняли участие порядка 50 человек. В частности, на него пришли депутаты ЗакСа Петербурга Борис Вишневский и Максим Резник, а также лидер движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров.