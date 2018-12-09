Петербург начнет рабочую неделю со снега и гололедицы В городе потеплеет до 0 градусов

Рабочая неделя в Петербурге начнется со снега и мокрого снега, а на дорогах ожидается гололедица. Такие данные в воскресенье приводит Северо-Западное УГМС.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха ночью составит 0…-2 градуса, а днем столбик термометра будет находиться около 0. В целом будет облачная погода, ветер юго-восточный умеренный.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов говорил, что декабрь в городе будет теплым. По его словам, в среднем на улице будет -3…-4 градуса. При этом осадков будет немного, но снег выпадет.