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09.12.18 / 16:21 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Петербург начнет рабочую неделю со снега и гололедицы

В городе потеплеет до 0 градусов

Фото АБН

Рабочая неделя в Петербурге начнется со снега и мокрого снега, а на дорогах ожидается гололедица. Такие данные в воскресенье приводит Северо-Западное УГМС.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха ночью составит 0…-2 градуса, а днем столбик термометра будет находиться около 0. В целом будет облачная погода, ветер юго-восточный умеренный.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов говорил, что декабрь в городе будет теплым. По его словам, в среднем на улице будет -3…-4 градуса. При этом осадков будет немного, но снег выпадет.

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