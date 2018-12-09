Ростуризм призвал решить вопрос с возвращением в РФ туристов «Жемчужной реки» Ранее «ИрАэро» объявила о прекращении полетов между Хайкоу и российскими городами

Ростуризм призвал провести в понедельник, 10 декабря, межведомственное совещание с участием Минтранса и Росавиации, чтобы разрешить ситуацию с возвращением в Россию туристов туроператора «Жемчужная река», которые не могут вылететь с китайского острова Хайнань. Об этом в воскресенье сообщили в ведомстве.

Ранее представители «Жемчужной реки» сообщили Ростуризму, что по договору с «ИрАэро» будет выполнен весь объем авиаперевозок клиентов туроператора на китайском направлении. Для подтверждения информации ведомство обратилось к авиакомпании, но ответа не получило.

По данным Ростуризма, все туристы «Жемчужной реки», которые отдыхают в Китае, имеют выписанные обратные билеты. По закону авиаперевозчик обязан вернуть всех туристов в указанные в билетах даты, отмечает агентство.

Ранее «ИрАэро» сообщила, что приостанавливает программу полетов в города Хайкоу и Санья и аннулировала эти рейсы из-за долгов и нарушения графика платежей «Жемчужной рекой». Авиакомпания заявила о прекращении перевозок клиентов туроператора до погашения задолженности. По предварительным оценкам «ИрАэро», в Хайкоу находится около 1,5 тыс. туристов компании.