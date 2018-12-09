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09.12.18 / 11:26 Новости / Общество / Россия и мир

РЖД планируют запустить один новый плацкартный вагон до конца года

Его протестируют на разных направлениях

Фото АБН

«Российские железные дороги» планируют изготовить и запустить один новый плацкартный вагон до конца 2018 года. Об этом в воскресенье сообщил директор по пассажирским перевозкам ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

Он отметил, что в ближайшее время макет плацкарта установят на Казанском вокзале в Москве — организация соберет пожелания пассажиров, передает «Интерфакс». Опытный вагон РЖД собираются изготовить до конца года, а затем протестировать его на разных направлениях. После этого решат вопрос, где и как будут модернизировать вагоны.

Напомним, РЖД представили концепт новых плацкартных вагонов в ноябре. Согласно проекту, в вагоне будут установлены вендинговые аппараты, а рядом с полками можно будет опустить шторы. Также пассажиры получат по лампочке и розетке. Ожидается, что реновация вагонов начнется со следующего года.

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