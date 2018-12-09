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09.12.18 / 15:13 Новости / Россия и мир / Экономика

Власти надеются согласовать проект развития Севморпути к февралю

Проект «многосоставной»

Власти рассчитывают согласовать проект развития Северного морского пути к февралю 2019 года. Об этом в воскресенье сообщил вице-премьер Максим Акимов.

Он отметил, что проект «многосоставной», цитирует ТАСС. В него входят строительство танкерного и ледокольного флота, строительство причальной инфраструктуры, проект железнодорожного транспорта.

Ожидается, что до начала февраля будут синхронизированы все графики внутри этих блоков, уточнил Акимов. В свою очередь к концу февраля появится паспорт проекта, а также будут согласованы действия строителей, введения новых месторождений и создание дорожной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что согласно планам правительства, оператором СМП станет «Росатом». В госкорпорации надеются, что соответствующий документ президент РФ подпишет до конца года, отмечает агентство.

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