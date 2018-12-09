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09.12.18 / 10:39 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Петербургские справедливороссы требуют сохранить прежнее название стадиона на Крестовском острове

Решение о переименовании могло быть принято незаконно

Фото АБН

Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Петербурга Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров, а также лидер петербургских справедливороссов Марина Шишкина требуют сохранить стадиону на Крестовском название «Санкт-Петербург». Об этом в пресс-службе СПб РО «Справедливая Россия» сообщили накануне.

Они обратились к врио губернатора Александру Беглову. Справедливороссы считают, что ФК «Зенит» не имело право по своей воле изменять название арены. Руководство клуба должно было согласовать этот вопрос с Топонимической комиссией Петербурга, однако информации о таком согласовании в анонсе ФК нет.

Накануне ФК «Зенит» сообщил, что стадион на Крестовском острове получил новое название — «Газпром-Арена». Новое название стадиона будет, в частности, нанесено на внешний фасад арены, униформу сотрудников, сувениры и билеты. В феврале футбольный клуб получил стадион на Крестовском острове в концессию на 49 лет. Собственником объекта является Петербург.

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