В Армении проходят внеочередные выборы в парламент Обстановка спокойная

В Армении проходят внеочередные парламентские выборы. Избирательные участки открылись в воскресенье в 8:00 по местному времени (7:00 по московскому времени), голосование продолжится до 20:00 (19:00).

В настоящее время обстановка на участках спокойная, передает ТАСС. Представители наблюдательной миссии ОБСЕ, присутствовавшие на одном из участков, не отметили каких-либо нарушений. Об этом же сообщили опрошенные агентством представители избирательных комиссий и доверенные лица кандидатов.

Добавим, участники выборов – девять партий и два предвыборных блока. Новый состав Национального собрания Армении должен будет выбрать премьер-министра. Ожидается, что претендентом на эту должность будет и.о. премьера Никол Пашинян.