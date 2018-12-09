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09.12.18 / 14:01 Новости / Политика / Россия и мир

В Армении проходят внеочередные выборы в парламент

Обстановка спокойная

В Армении проходят внеочередные парламентские выборы. Избирательные участки открылись в воскресенье в 8:00 по местному времени (7:00 по московскому времени), голосование продолжится до 20:00 (19:00).

В настоящее время обстановка на участках спокойная, передает ТАСС. Представители наблюдательной миссии ОБСЕ, присутствовавшие на одном из участков, не отметили каких-либо нарушений. Об этом же сообщили опрошенные агентством представители избирательных комиссий и доверенные лица кандидатов.

Добавим, участники выборов – девять партий и два предвыборных блока. Новый состав Национального собрания Армении должен будет выбрать премьер-министра. Ожидается, что претендентом на эту должность будет и.о. премьера Никол Пашинян.

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