«Яндекс.Такси» объяснил отказ от функции отложенного заказа в Москве На качестве сервиса это не отразится, обещают в компании

Пользователи сервиса «Яндекс.Такси» больше не могут заранее заказать автомобиль на определенное время в Москве из-за новых правил парковки. Об этом рассказали в компании, передает в воскресенье радиостанция «Говорит Москва».

Однако в «Яндекс.Такси» обещают, что качество сервиса не пострадает. В настоящее время в городе стало значительно больше такси «Яндекса», а среднее время ожидания авто составляет 3-5 минут даже при высоком спросе, отметили в компании.

Ранее пользователи заметили, что из приложения «Яндекс.Такси» исчезла возможность отложенного заказа машины. В пресс-службе сервиса уточнили, что в других регионах функция сохранена. Добавим, с 15 декабря в Москве изменятся правила пользования платными парковками. Время бесплатной парковки составит 5 минут, а цены на стоянку на части улиц вырастут в несколько раз.