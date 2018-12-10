Правительство выделило регионам с высоким экономическим потенциалом 19,96 млрд рублей В списке 40 регионов

Правительство выделило регионам с высоким экономическим потенциалом 19,96 млрд рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина в понедельник.

Деньги направят 40 регионам для поощрения эффективной деятельности органов исполнительной власти по достижению высоких темпов наращивания экономического потенциала в прошлом году. Самые высокие показатели у Камчатского края, Белгородской и Сахалинской областях, уточнили в правительстве.

Эти три региона получат большую сумму. Белгородская область – 990,8 млн рублей, Камчатский край – 930,7 млн рублей, Сахалинская область – 882,99 млн рублей. Средства выделят из федерального бюджета.

Добавим, в субботу глава Роструда Всеволод Вуколов назвал регионы с самыми проблемными предприятиями. Это Удмуртия, тверская и Астраханская область. В этих регионах есть предприятия с большими долгами по зарплате.