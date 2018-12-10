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10.12.18 / 21:16 Новости / Петербург и Ленобласть

Движение по синей ветке петербургского метро прерывалось из-за короткого замыкания

Вагоны были в дыму

Фото vk.com/spb_today

Движение по Московско-Петроградской линии петербургского метро прерывалось из-за короткого замыкания, которое спровоцировало задымление в вагонах. Об этом в понедельник сообщили в метро.

О том, что в вагонах одного из поездов, двигающегося по перегону от станции «Фрунзенская» до станции «Технологический институт», повисла дымовая завеса, около 19 часов сообщили очевидцы в соцсетях. Людям приходилось ехать, закутавшись в шарфы, чтобы спастись от дыма.


Как пишет «Фонтанка», в справочной метро пояснил, что короткое замыкание произошло на одном из кабелей. Работники метро включили дополнительную вентиляцию и пообещали, что вскоре дым рассеется.

Напомним, в прошлом году в конце декабря в Петербурге закрыли две станции метро из-за задымления. Это были «Горьковская и «Невский проспект». Станции закрыли из-за внешнего задымления, загорелся мусор в вентиляционной шахте. Станции закрывали для проветривания.

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