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10.12.18 / 18:29 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Экс-главе Северо-Западной таможни дали условный срок за мошенничество

Бывший начальник СЗТУ приватизировал квартиру стоимостью 17,7 млн рублей, купленную на федеральные бюджетные средства

Смольнинский районный суд Петербурга приговорил бывшего начальника Северо-Западного таможенного управления Назипа Галикеева и его зама Юрия Лямкина к наказанию в виде лишения свободы за мошенничество. Об этом в понедельник сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Бывших таможенников признали виновными в превышении должностных полномочий. Суд выяснил, что Галикеев в октябре 2010 года на бюджетные средства купил квартиру площадью 115,2 кв. м не менее чем за 17,7 млн рублей на улице Комсомола возле Финляндского вокзала.

Затем для передачи квартиры сыну экс-руководитель СЗТУ сам подписал приказ, исключающий квартиру из специализированного жилищного фонда, но продолжил в ней проживать. Его заместитель Юрий Лямкин также подписал соответствующие документы. После приватизации квартиры сын генерала продал ее за 900 тыс. рублей, а затем выкупил за 920 тыс. для создания иллюзии законности проведенных сделок.

Калининский районный суд по иску территориального управления таможни признал сделки с квартирой недействительными. Фигуранты дела причинили РФ материальный ущерб в размере 17,7 млн рублей.

Отметим, суд приговорил Галикеева к четырем года условно с испытательным сроком три года. По статье об отмывании денег его оправдали. Лямкину назначили три года условно с испытательным сроком два года. Заместитель руководителя был оправдан по статье о соучастии в мошенничестве. Подсудимые не признали свою вину.

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