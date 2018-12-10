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10.12.18 / 20:12 Новости / Россия и мир / Экономика

Правительство РФ и администрации регионов будут оценивать потенциал экспорта компаний

Будут выводить промышленность на проектную работу

Правительство России и администрации регионов будут заниматься оценкой экспортных программ компаний. Об этом в понедельник заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на заседании координационного совета.

В первую очередь внимание будут уделять крупным системообразующим компаниям, пишет ТАСС. От количество экспортных проектов будет зависеть объем трансферта региону из федерального бюджета. Как пояснил Манутров, экспортоориентированную промышленность собираются вывести на проектный подход.

Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать поправку в законодательство, предоставляющую право на возврат НДС при экспорте услуг и работ. До 1 июля кабмину предстоит сформировать предложения по применению пониженной ставки налога на прибыль организаций в отношении прибыли, полученной от экспорта результатов интеллектуальной деятельности.

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