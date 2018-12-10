Эксперты: Практически все модели KIA подорожали с начала зимы Тогда произошло последнее повышение цен

Большинство моделей бренда KIA подорожали с начала зимы. Об этом в понедельник стало известно из мониторинга новых прайс-листов KIA, проведенного экспертами «Цена Авто».

Исключение составил только седан Quoris. Остальные модели подорожали от 15 до 40 тыс. рублей. Так, на 15 тыс. выросли в цене седан KIA Rio и хэтчбек Rio X-line, кроссоверы KIA Sportage, KIA Sorento и KIA Sorento Prime. На 30 тыс. рублей подорожали седаны Cerato и Optima, а на 40 тыс. рублей – KIA Stinger.

При этом последнее подорожание KIA Cerato и KIA Ceed произошло в середине ноября. Тогда модели выросли в цене на 20 тыс. рублей. Еще семь моделей получили новые цены в октябре с прибавкой 15-25 тыс. рублей.

Также в KIA сообщили, что KIA Ceed Sportswagon третьего поколения будет продаваться в России в девяти вариантах комплектации. Новый универсал KIA обладает самым большим объемом багажного отсека в своем сегменте.