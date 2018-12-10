Все новости

10.12.18 / 16:05 Новости / Россия и мир

Эксперты: Практически все модели KIA подорожали с начала зимы

Тогда произошло последнее повышение цен

Большинство моделей бренда KIA подорожали с начала зимы. Об этом в понедельник стало известно из мониторинга новых прайс-листов KIA, проведенного экспертами «Цена Авто».

Исключение составил только седан Quoris. Остальные модели подорожали от 15 до 40 тыс. рублей. Так, на 15 тыс. выросли в цене седан KIA Rio и хэтчбек Rio X-line, кроссоверы KIA Sportage, KIA Sorento и KIA Sorento Prime. На 30 тыс. рублей подорожали седаны Cerato и Optima, а на 40 тыс. рублей – KIA Stinger.

При этом последнее подорожание KIA Cerato и KIA Ceed произошло в середине ноября. Тогда модели выросли в цене на 20 тыс. рублей. Еще семь моделей получили новые цены в октябре с прибавкой 15-25 тыс. рублей.

Также в KIA сообщили, что KIA Ceed Sportswagon третьего поколения будет продаваться в России в девяти вариантах комплектации. Новый универсал KIA обладает самым большим объемом багажного отсека в своем сегменте.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,142 seconds.