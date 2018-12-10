В расширении музея Достоевского усмотрели возможный конфликт интересов И предложили одной из сторон устранить причины конфликта

Лидер фракции «Справедливая Россия» в ЗакСе Алексей Ковалев и вице-губернатор Владимир Кириллов усмотрели конфликт интересов при расширении музея Достоевского между директором музея Натальей Ашимбаевой и фондом «Петербург Достоевского», участником которого она является. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе «Справедливой России».

Расширение музея планируется за счет застройки сквера между домами №5 и №9 по Кузнечному переулку. В ноябре Ковалев направлял вице-губернатору обращение по поводу потенциального конфликта интересов, который потребует принятия регулирующих мер, что осложнит реализацию проекта. В своем ответе Кириллов согласился с суждением депутата и сообщил, что комитет по культуре предложил Ашимбаевой устранить причины возможного конфликта интересов.

Он добавил, что предложение фонда передать Петербургу новое здание музея на 100 лет является необоснованным, так как проект был поддержан городским правительством с целью расширения площадей существующего музея в качестве соцподдержки музея фондом. При этом комитету придется согласовывать с фондом проведение любых работ в новом здании. Комитет, в свою очередь, предложил передать новое здание Петербургу в собственность. Фонд воспринял предложение «критично».

Кроме этого, вице-губернатор сообщил, что проект строительства нового здания и его имущественно-правовой статус планируется повторно обсудить на заседании Совета по сохранению культурного наследия 11 декабря. Однако СМИ сообщили, что обсуждение этого вопроса опять отложили.

Концепцию расширения музея Достоевского готовят к 2021 году. Строительство будет осуществляться на средства благотворительного фонда «Петербург Достоевского». Новое здание, как предполагается, займет последний сквер в Кузнечном переулке. В этой пристройке планируется разместить современный театральный зал, библиотечные, выставочные, лекционные пространства. На крыше здания появится терраса. Новый проект вызывает возмущение у градозащитного сообщества.