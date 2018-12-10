На Гореловском путепроводе начали демонтаж старого путепровода Разобрали уже 50% пролетных строений

На Гореловском путепроводе начали демонтаж пролетных строений старого путепровода. Об этом в понедельник сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.

Это второй этап реконструкции путепровода. К демонтажу готовились два месяца. Специалисты прорабатывали синхронность работы эксплуатирующих и подрядных организаций. Для поэтапного демонтажа РЖД предоставляет «технологические окна» в графике движения поездов.

Например, четыре блока центрального пролетного строения демонтируют по ночам во время девятичасового технологического окна. За одну ночь рабочие разбирают один блок весом 98 т.

Центральный пролет разбирают при помощи кранов. Блоки режут алмазными тросами параллельно с двух сторон. Уже разобрана ровно половина строения. Всего старый путепровод весит 1490 т, а его объем составляет 596 куб. м. Работы планируется закончить к концу года.

Отметим, работы выполняет подрядчик ЗАО «Пилон» по заказу КРТИ в лице городского ГКУ «Дирекция транспортного строительства» (ДТС). Подготовительные работы перед демонтажем вели специалисты ДТС, подрядчика, «Ленгипротранса», «РЖД» и привлеченных эксплуатирующих и субподрядных организаций.