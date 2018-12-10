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10.12.18 / 09:53 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Выборгском районе Петербурга в понедельник в нескольких домах отключат отопление

Из-за плановых работ по ремонту теплосети

Фото ampravda.ru

В Выборгском районе Петербурга в понедельник в нескольких домах отключат отопление. Об этом сообщили в ГУП «ТЭК СПб».

Организация намерена провести плановые работы по ремонту теплосети. В «ТЭК СПб» уточнили, что работы проведут при температуре воздуха на улице выше -5 градусов по Цельсию.

Горячую воду и отопление отключат с 9:00 часов до 15:00 часов на участке от дома 6к1 по улице Сикейроса до дома 111к1, а также от дома 6к1 до дома 6к2 по улице Сикейроса.

Кроме этого, отопления и горячей воды не будет на участке от ЦТП Хошимина 6/4 до дома 9 на улице Композиторов. Там отключение продлится дольше – с 9:00 часов до 22:00 часов.

Отметим, ранее «ТЭК СПб» уже проводил ремонт труб в Выборгском районе. Тогда работы прошли на улицах Ивановская, Цимбалина, Седова, Хошимина, а также Искровском проспекте. Также организация ремонтировала трубы в Невском районе. Там также отключали отопление в части домов.

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