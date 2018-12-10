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10.12.18 / 08:50 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Движение по части Приморского шоссе закрыли до конца года

Из-за прокладки водопровода

Фото АБН

Движение по части Приморского шоссе закрыли до конца года. Участок от Зеленогорского шоссе до Луговой улицы в поселке Репино закрыт с 10 декабря, сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

Не доступен для транспорта одно направление движение. Открыто будет только односторонее движение от Репино в сторону Петербурга. Причина закрытия – прокладка водопровода «Водоканалом Санкт-Петербурга». Объезд доступен по Зеленогорскому шоссе, Вокзальной улице в Репино и по улице Репина.

Напомним, об ограничении движения на Приморском шоссе в комитете по транспорту сообщили на прошлой неделе. Ведомство предупредило об изменении маршрутов общественного транспорта. В частности, маршруты автобусов № 211, 306, К-305, К-400. Комитет заявил, что жителям Репино и Солнечного придется делать пересадку.

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