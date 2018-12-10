Прокуратура Петербурга потребовала возбудить уголовное дело из-за травмирования мужчины при прорыве трубы При ремонтных работах ограждение на месте аварии отсутствовало

Прокуратура Колпинского района Петербурга потребовала решить вопрос об уголовном преследовании виновных в травмировании мужчины при прорыве трубы на пересечении улиц Октябрьской и Ижорского батальона. Об этом в понедельник сообщили в прокуратуре Петербурга.

Прокуратура района проверила соблюдение ГУП «ТЭК СПБ» требований закона по обеспечению безопасности при ремонте подобных аварий и выяснила, что предприятие не оградило место прорыва трубы. Ведомство направило материалы проверки в следственные органы.

Напомним, в начале ноября из-за аварии на трубопроводе кипяток вытек на проезжую часть, и в асфальте появилась промоина, в которую провалился житель района. В итоге мужчина получил ожоги всего тела.