Роботов научили понятию обладания чужими вещами Через алгоритмы

Роботов научили понятию обладания чужими вещами, а также смыслу слов «не трогать чужое». Об этом стало известно в понедельник из статьи американских разработчиков, которые опубликовали препринт на сайте arXiv.org.

Ученые составили систему, которая пошагово обучает роботов базовым принципам обладания, пишет N+1. В системе работают четыре алгоритма: первый собирает информацию о владельцах объектов на примере фразы «Это мое», которую произносит владелец объекта. Второй алгоритм построен на принципе, когда человек не является обладателем объекта. Третий и четвертый работают с ситуациями, когда владельцы учат роботов тому, что можно или нельзя делать с объектами.

Систему интегрировали в робота Baxter и провели эксперимент с разноцветными кубиками. Робот в 14 случаях из 20 справился с заданием поднять или выбросить тот или иной предмет, о принадлежности которого говорят разные люди.

Ранее корейские ученые из Научно-исследовательского института электроники и телекоммуникаций (ETRI) и Корейского института передовых технологий (KAIST) научили гуманоидного робота NAO жестикулировать, используя для этого записи выступлений на TED Talks. Ученые собрали датасет из 52 часов записей. Они разметили жесты спикеров на видео и соотнесли их с отдельными акцентными словами фраз с помощью рекуррентной нейросети. Получившаяся система способна воспроизводить положение тела в трехмерном пространстве.