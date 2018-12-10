Все новости

10.12.18 / 16:47 Новости / Россия и мир

Роботов научили понятию обладания чужими вещами

Через алгоритмы

Роботов научили понятию обладания чужими вещами, а также смыслу слов «не трогать чужое». Об этом стало известно в понедельник из статьи американских разработчиков, которые опубликовали препринт на сайте arXiv.org.

Ученые составили систему, которая пошагово обучает роботов базовым принципам обладания, пишет N+1. В системе работают четыре алгоритма: первый собирает информацию о владельцах объектов на примере фразы «Это мое», которую произносит владелец объекта. Второй алгоритм построен на принципе, когда человек не является обладателем объекта. Третий и четвертый работают с ситуациями, когда владельцы учат роботов тому, что можно или нельзя делать с объектами.

Систему интегрировали в робота Baxter и провели эксперимент с разноцветными кубиками. Робот в 14 случаях из 20 справился с заданием поднять или выбросить тот или иной предмет, о принадлежности которого говорят разные люди.

Ранее корейские ученые из Научно-исследовательского института электроники и телекоммуникаций (ETRI) и Корейского института передовых технологий (KAIST) научили гуманоидного робота NAO жестикулировать, используя для этого записи выступлений на TED Talks. Ученые собрали датасет из 52 часов записей. Они разметили жесты спикеров на видео и соотнесли их с отдельными акцентными словами фраз с помощью рекуррентной нейросети. Получившаяся система способна воспроизводить положение тела в трехмерном пространстве.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,135 seconds.