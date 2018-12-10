«Сбербанк Лизинг» передал два поезда для пригородных маршрутов Ленобласти Взамен старых составов

АО «Сбербанк Лизинг» передал два новых электропоезда «Ласточка» «Северо-западной пригородной пассажирской компании» («СЗППК») для пригородных маршрутов Ленобласти. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе северо-западного отделения Сбербанка.

Первый рейс по маршруту между Петербургом и Тосно поезда совершили в воскресенье, 9 декабря. «Ласточки» пришли на замену старых составов серии ЭТ2М на пригородных маршрутах. Это поможет повысить качество обслуживания пассажиров и увеличить пассажиропоток.

Отметим, поставка электричек совершена в рамках соглашения, заключенного ПАО «Сбербанк», АО «Сбербанк Лизинг» и «СЗППК». Всего по договору необходимо передать четыре «Ласточки». Оставшиеся две планируется доставить до конца этого года. «Ласточки» поставляются перевозчику на спецусловиях лизинга. Срок действия соглашения – 10 лет.