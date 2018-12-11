«Альфа-банк» автоматизировал распознавание документов ипотечных заемщиков Снижает риск ошибки и сокращает время рассмотрения заявки

«Альфа-банк» автоматизировал распознавание документов ипотечных заемщиков. Это позволяет сократить время и финансовые затраты на формирование ипотечной заявки, заявили в банке во вторник.

Автоматический сервис распознает поля документов, проверяет их по установленным стандартам качества, а также выявляет по ряду признаков мошеннические заявки, рассказал директор по развитию ипотечного кредитования «Альфа-банка» Артем Иванов. Вместо трех-четырех дней решения по кредиту принимают в пределах одного рабочего дня.

Напомним, в декабре «Альфа-банк» начал проводить ипотечные сделки при помощи автоматического распознавания пакета документов. Все документы передаются через электронную почту. Партнер — застройщик или риелтор — подключается к сервису бесплатно. В дальнейшем данный сервис появится в личном кабинете партнера, а также в ближайшее время банк реализует возможность интеграции с CRM-системой партнера через открытый API платформы.