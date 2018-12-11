Чистый отток капитала из России достиг $58,5 млрд с начала года Рост в 3,3 раза

Чистый отток капитала из России вырос за 11 месяцев 2018 года до отметки $58,5 млрд. Об этом во вторник сообщили в Центробанке.

За год чистый отток капитала вырос в 3,3 раза. В прошлом году за этот е период чистый отток капитала составил $17,7 млрд.

Напомним, ранее осенью Центробанк повысил прогноз по оттоку капитала в 2-18 году до $66 млрд вместо $55 млрд. По итогам 2017 года чистый отток вырос в 1,6 раза по сравнению с 2016 годом. По итогу прошлого года отток капитала из Росси стал равен $31,3 млрд. В следующем году ЦБ ожидает отток в $25 млрд.