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11.12.18 / 10:11 Новости / Россия и мир

Правительство разрешило «Газпрому» продавать СПГ по свободной цене

Нынешнее законодательство не учитывает затраты на транспортировку и сжижение газа

Правительство РФ разрешило «Газпрому» продавать сжиженный природный газ (СПГ) по свободной цене при поставках промышленным и коммерческим потребителям. Об этом стало известно из опубликованного накануне на сайте кабмина постановления.

Документ отменяет госрегулированиме цен для создания условий для реализации товара на внутреннем рынке. По действующему законодательству стоимость СПГ должна быть равна регулируемой оптовой цене на газ, не подвергающийся технологии сжижения.

Как говорится в пояснительной записке, нынешнее законодательство не учитывает дополнительные затраты при особой транспортировке СПГ и технологии сжижения. А если реализовывать СПГ по свободной цене потребителям, которые используют его в качестве моторного топлива или для малой генерации, то для обеих сторон будет достигнут положительный экономический эффект.

Также отказ от регулирования стоимости поможет создать растущий платежеспособный спрос на СПГ. На встрече с журналистами вице-премьер Дмитрий Козак поддержал либерализацию цен на СПГ и заявил, что такая мера будет стимулировать реализацию инвестпроектов газификации с применением СПГ, передает ТАСС.

Отметим, в конце сентября сообщалось, что Россия может нарастить производство СПГ до 83 млн т к 2035 году. В настоящее время страна производит 21 млн т СПГ. В 2035 году планируется завершить проекты «Балтийский СПГ», «Дальневосточный СПГ», «Печора СПГ» и «Арктик СПГ-2».

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