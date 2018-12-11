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11.12.18 / 09:29 Новости / Россия и мир / Экономика

Инфляция в Венесуэле за год приблизилась к 1,3 млн процентов

За ноябрь темпы роста достигли 144,2%

Коллаж АБН

Глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы Рафаэль Гусман заявил, что инфляция в стране приблизилась к отметке 1,3 млн процентов. Об этом накануне он сообщил в своем Twitter.

За ноябрь рост инфляции ускорился до 144,2%. По данным агентства Reuters, темпы роста инфляции за последние три месяца пошли на спад. В сентябре этого года инфляция выросла на 228%, в октябре – на 148%, а в ноябре достигла 144% роста.


При этом правительство страны не предоставляет данных об экономике страны. Единственным источником информации об экономическом состоянии страны является Национальная ассамблея, которая контролируется политическими оппонентами правительства и президента.

Отметим, в конце ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщал, что нефть в стране за 15 дней подешевела на $18. Еще за неделю до заседания Мадуро объявил о намерении предложить странам-экспортерам нефти ОПЕК сократить добычу нефти. Таким образом нефть должна была взлететь в цене.

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