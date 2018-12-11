Инфляция в Венесуэле за год приблизилась к 1,3 млн процентов За ноябрь темпы роста достигли 144,2%

Глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы Рафаэль Гусман заявил, что инфляция в стране приблизилась к отметке 1,3 млн процентов. Об этом накануне он сообщил в своем Twitter.

За ноябрь рост инфляции ускорился до 144,2%. По данным агентства Reuters, темпы роста инфляции за последние три месяца пошли на спад. В сентябре этого года инфляция выросла на 228%, в октябре – на 148%, а в ноябре достигла 144% роста.

#10Dic Seguimos en hiperinflación. El índice en el mes de noviembre alcanzó un 144,2% y la anual llegó casi a 1.300.000%. Esto es obra de los que ocupan Miraflores, culpables del hambre y la tragedia que viven los venezolanos. pic.twitter.com/rYszmz0vQU — Rafael Guzmán (@RafaelDGuzmanR) December 10, 2018



При этом правительство страны не предоставляет данных об экономике страны. Единственным источником информации об экономическом состоянии страны является Национальная ассамблея, которая контролируется политическими оппонентами правительства и президента.

Отметим, в конце ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщал, что нефть в стране за 15 дней подешевела на $18. Еще за неделю до заседания Мадуро объявил о намерении предложить странам-экспортерам нефти ОПЕК сократить добычу нефти. Таким образом нефть должна была взлететь в цене.