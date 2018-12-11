Штраф Google, МРОТ и счетчики. Итоги вторника

Власти России намерены обязать граждан устанавливать «интеллектуальные» счетчики. «Альфа-банк» опроверг информацию о продаже банка. а Роскомнадзор оштрафовал Google. Госдума России увеличила МРОТ со следующего года. Минкомсвязи представило прогноз по отключению от телевидения домохозяйств при переходе на цифровое вещание.

Новые счетчики на газ в квартирах россиян могут обойтись в 130 млрд рублей. Стоимость одного прибора составляет около 5 тыс. рублей.

«Альфа-банк» опроверг информацию в СМИ о продаже банка. «Никакие обсуждения с участниками рынка не велись и не ведутся», — заявили в организации.

Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. рублей за неисполнение законодательства РФ. На компанию могут завести еще одно дело.

Госдума РФ увеличила МРОТ на 117 рублей с 2019 года. Его размер составил 11280 рублей.

Минкомсвязи: Без ТВ останутся 1,2 млн домохозяйств при переходе на цифровое вещание. Это около 1,5% домохозяйств.