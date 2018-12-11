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11.12.18 / 21:37 Новости / Петербург и Ленобласть

Здания казарм лейб-гвардии Преображенского полка внесли в список культурного наследия

Фото КГИОП

Здания казарм лейб-гвардии Преображенского полка внесли в список культурного наследия регионального значения. Об этом во вторник сообщили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга.

Соответствующее распоряжение пописал председатель ведомства Сергей Макаров. Комитет отметил, что здания являются неотъемлемыми частями ансамбля Преображенского полка, а также они представляют ценность с точки зрения стилистики и типологии.

Среди внесенных в реестр задний «Третий офицерский корпус» и «Флигель при 3-м офицерском корпусе». Также в список вошли «9-я солдатская казарма», «10-я и 11-я солдатские казармы» и «Флигель для музыкантов и мастеровых Саперного батальона».

Отметим, эти казармы построили в 1805 году. За все время существования их использовал не только Преображенский полк, но и другие войска.

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