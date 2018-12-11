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11.12.18 / 17:06 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Ленобласть намерена выкупать квартиры в долгостроях

И рассчитываться с застройщиками объемами работ

Фото АБН

Власти Ленинградской области рассматривают создание нового механизма, по которому регион будет выкупать свободные квартиры в проблемных долгостроях для скорейшего завершения строительства. Такой механизм поручил разработать губернатор Александр Дрозденко, сообщили в пресс-службе правительства области во вторник.

Структурой, через которую область будет покупать жилье, может стать ЛеноблАИЖК. При этом регион намерен рассчитываться с застройщиками не деньгами, а объемам работ. Дрозденко пояснил, что речь идет о достройке домов, подведении сетей, благоустройстве.

Добавим, в 2018 году в Ленобласти были введены в эксплуатацию несколько долгостроев. Квартиры в них ждали около 3,5 тыс. человек. В частности, это ЖСК «Виктория» в Гатчине, ЖК «Олимп» во Всеволожске, ЖК «Черничная поляна» в Юкках и ЖК «Три Кита» в Мурино.

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