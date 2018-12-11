Все новости

11.12.18 / 20:41 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Число перевезенных пассажиров ОЖД за 11 месяцев выросло на 6,2% год к году

Перевезено более 146,6 млн человек

Число перевезенных пассажиров Октябрьской железной дорогой (ОЖД) за 11 месяцев текущего года выросло на 6,2% год к году. Об этом организация сообщила во вторник.

Всего ОЖД перевезла более 146,6 млн человек в текущем году. Из них пассажиры пригородных поездов – более 129,1 млн человек. Этот показатель вырос на 5,8% год к году. Число пассажиров в поездах дальнего следования выросло на 9% до 17,5 млн человек.

Пассажирооборот ОЖД за 11 месяцев стал больше на 7,8% год к году. Он составил более 18,4 млрд пасс-км. В ноябре показатель вырос на 5,6% до 1,4 млрд пасс-км.

Добавим, ранее ОЖД заявила о запуске дополнительных поездов между Петербургом и Псковом. Они ходят по некоторым выходным. Также дополнительные поезда будут курсировать в новогодние и рождественские праздники.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,139 seconds.