Число перевезенных пассажиров ОЖД за 11 месяцев выросло на 6,2% год к году Перевезено более 146,6 млн человек

Число перевезенных пассажиров Октябрьской железной дорогой (ОЖД) за 11 месяцев текущего года выросло на 6,2% год к году. Об этом организация сообщила во вторник.

Всего ОЖД перевезла более 146,6 млн человек в текущем году. Из них пассажиры пригородных поездов – более 129,1 млн человек. Этот показатель вырос на 5,8% год к году. Число пассажиров в поездах дальнего следования выросло на 9% до 17,5 млн человек.

Пассажирооборот ОЖД за 11 месяцев стал больше на 7,8% год к году. Он составил более 18,4 млрд пасс-км. В ноябре показатель вырос на 5,6% до 1,4 млрд пасс-км.

Добавим, ранее ОЖД заявила о запуске дополнительных поездов между Петербургом и Псковом. Они ходят по некоторым выходным. Также дополнительные поезда будут курсировать в новогодние и рождественские праздники.