Прозрачность закупок петербургскими организациями оценили как «среднюю» Город получил 4511 баллов

Прозрачность закупок петербургскими организациями оценили как «среднюю». Об этом во вторник сообщили в УФАС по Петербургу.

По данным ведомства, в текущем году Петербург получил 4511 баллов в национальном рейтинге прозрачности закупок. Самый высокий показатель у Москвы — 6133 балла, самый низкий у Магаданской области — 1672 балла.

«Гарантированная» прозрачность закупок у «Петербургского метрополитена» и «Водоканала Санкт-Петербурга». «Средняя» прозрачность у «Пассажиравтотранса», «ТЭК СПб» и «Пассажиравтотранса». «Базовая» прозрачность у «Ленсвета».

«Средняя» прозрачность у «Воздушных ворот северной столицы» и «Морского порта Санкт-Петербург». По мнению руководителя петербургского УФАС Вадима Владимирова, сложно сказать, что повлияло в этом вопросе на мнение экспертов. «Что касается закупок Морского порта и Воздушных ворот, то у нас нет претензий к закупочной деятельности этих организаций. Те жалобы, которые к нам поступали, а их было немного, чаще всего нами признаются необоснованными», — заявил Владимиров.

Отметим, в прошлом году прозрачность закупок Петербурга составила 5040 баллов. Добавим, в октябре куратора госзаказов в УФАС Петербурга Петра Яковлева уволили с должности. Причина увольнения – утрата доверия. По информации СМИ, Яковлев исказил информацию в декларации о доходах.