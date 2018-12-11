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11.12.18 / 12:55 Новости / Россия и мир

Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. рублей за неисполнение законодательства РФ

И может оштрафовать еще раз

Фото: dallasnews.com

Роскомнадзор оштрафовал компанию Google на 500 тыс. рублей по заведенному ранее административному делу. Об этом во вторник сообщил руководитель ведомства Александр Жаров.

Как передает ТАСС, Жаров назвал причиной наложения штрафа «неисполнение российского законодательства». Он также добавил, что надзорный орган может возбудить еще одно административное дело в отношении компании при повторном нарушении.

Напомним, Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google 26 ноября. Причиной послужило то, что компания не подключилась к федеральной государственной информационной системе. По статье за неисполнение обязанностей оператором поисковой системы предусмотрен штраф в размере до 700 тыс. рублей.

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