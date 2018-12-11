WTA назвала теннисный турнир в Петербурге лучшим в категории Premier в 2018 году Соревнования проходили зимой

Турнир St. Petersburg Ladies Trophy, который принимал Петербург, стал лучшим соревнованием в категории Premier. Сообщение об этом накануне размещено на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Отмечается, что Петербург впервые получил награду в категории Premier. Победителями в других категориях стали BNP Paribas Open, проходивший в Индиан-Уэллсе, Калифорния (WTA Premier Mandatory), Internazionali BNL d’Italia в Риме (WTA Premier 5) и Prudential Hong Kong Tennis Open в Гонконге (WTA International).

Добавим, во время голосования учитывалась организация турниров, качество работы персонала, вовлеченность болельщиков, а также «преданность теннису». St. Petersburg Ladies Trophy проходит ежегодно в Петербурге. В этом году соревнования были организованы с 29 января по 4 февраля. Победителем турнира стала чешка Петра Квитова.