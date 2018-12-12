E3 Group и «МТЛ. Управление Недвижимостью» решили построить апарт-отель на Дыбенко Завершат работы в 2020 году

Группа компания E3 Group и оператор гостиничной недвижимости «МТЛ. Управление Недвижимостью» решили построить апарт-отель на Дыбенко. Об этом E3 Group сообщила в среду.

Название апарт-отеля — Avenue Apart. Строительством займется ГК «Алмар», а управлением — «МТЛ».

E3 Group отметила, что апарт-отель будет представлять из себя здание в 18 этажей с 391 номером. Его площадь – 15 тыс. кв.м. На первом этаже организация намерена расположить тренажерный зал, ресторан, магазин свежих продуктов, аптеку и пространство Coworking & Chillout.

E3 Group планирует сдать здание в эксплуатацию в IV квартале 2020 года. Апарт-отель будет располагаться в 600 метрах от станции метро «Улица Дыбенко» по адресу Товарищеский проспект, участок 19.

Отметим, это будет третий апарт-отель в сети Avenue Apart. Первый запустили в 2016 году на улице Академика Павлова, второй – возводят на Малом проспекте В.О.

Добавим, ранее на участке 19 по Товарищескому проспекту свой апарт-отель планировала построить СК «Норман». Такое заявление компания сделала в октябре прошлого года. В начале текущего года против гендиректора организации Бориса Бросалина возбудили семь уголовных дел. В апреле «Норманн» решил продать свои активы в Ленобласти, а в августе ФНС просила признать компанию банкротом.