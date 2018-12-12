Все новости

12.12.18 / 20:15 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

E3 Group и «МТЛ. Управление Недвижимостью» решили построить апарт-отель на Дыбенко

Завершат работы в 2020 году

Фото E3 Group

Группа компания E3 Group и оператор гостиничной недвижимости «МТЛ. Управление Недвижимостью» решили построить апарт-отель на Дыбенко. Об этом E3 Group сообщила в среду.

Название апарт-отеля — Avenue Apart. Строительством займется ГК «Алмар», а управлением — «МТЛ».

E3 Group отметила, что апарт-отель будет представлять из себя здание в 18 этажей с 391 номером. Его площадь – 15 тыс. кв.м. На первом этаже организация намерена расположить тренажерный зал, ресторан, магазин свежих продуктов, аптеку и пространство Coworking & Chillout.

E3 Group планирует сдать здание в эксплуатацию в IV квартале 2020 года. Апарт-отель будет располагаться в 600 метрах от станции метро «Улица Дыбенко» по адресу Товарищеский проспект, участок 19.

Отметим, это будет третий апарт-отель в сети Avenue Apart. Первый запустили в 2016 году на улице Академика Павлова, второй – возводят на Малом проспекте В.О.

Добавим, ранее на участке 19 по Товарищескому проспекту свой апарт-отель планировала построить СК «Норман». Такое заявление компания сделала в октябре прошлого года. В начале текущего года против гендиректора организации Бориса Бросалина возбудили семь уголовных дел. В апреле «Норманн» решил продать свои активы в Ленобласти, а в августе ФНС просила признать компанию банкротом.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,150 seconds.