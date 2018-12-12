Путин: Скорее всего «Мемориал» выселяют из-за выгодного расположения в центре Петербурга "Все очень примитивно", - добавил Путин

Президент РФ Владимир Путин предположил, что правозащитную общественную организацию «Мемориал» лишают помещения из-за выгодного расположения здания в центре Петербурга. Об этом он заявил на встрече с обновленным составом Совета по правам человека при президенте.

Организация создана 30 лет назад, а помещение на Разъезжей, 8 снимает уже 21 год. Вопрос на обсуждение подняла член СПЧ из Петербурга Наталия Евдокимова. Она выразила надежду на то, что «несправедливость будет отменена».

Организации отказали в продлении договора аренды «с учетом мнения правоохранительных органов». Однако президент предположил, что органы в этом не замешаны. «Просто это центр и помещение хорошее. Скорее всего все очень примитивно… Давайте посмотрим», — заявил Путин.

Отметим, международная неправительственная организация «Мемориал» занимается вопросами политических репрессий в СССР. Депутат ЗакСа Борис Вишневский ранее сообщал, что организация не нарушала условия договора аренды и вовремя вносила плату.