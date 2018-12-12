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12.12.18 / 19:55 Новости / Россия и мир / Экономика

Бывший гендиректор «Перекрестка» Владимир Сорокин станет замгендиректора «Магнита»

И войдет в состав совета директоров

Коллаж АБН

Бывший генеральный директор сети «Перекресток», входящей в X5 Retail Group, Владимир Сорокин займет пост заместителя генерального директора сети «Магнит». Об этом в компании сообщили в среду по итогам заседания совета директоров.

Сорокин станет заместителем генерального директора – коммерческим директором «Магнита» и будет отвечать за развитие коммерческого направления, ассортиментную политику, категорийный менеджмент, ценообразование и маркетинг. Он приступит к работе 15 января.

Также совет директоров принял решение расширить свой состав. К шести действующим директорам присоединится Сорокин и бывший президент ВТБ Юрки Талвитие. Он станет директором по стратегическим коммуникациям.

Напомним, в июне пост гендиректора «Магнита» заняла Ольга Наумова, ранее возглавлявшая еще одну сеть X5 Retail Group – «Пятерочку». До этого с февраля «Магнитом» управлял Хачатур Помбухчан, работавший в сети с момента ее образования. В феврале этого года предприниматель Сергей Галицкий продал почти 30% акций «Магнита» банку ВТБ.

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