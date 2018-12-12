Соглашение по парку Интернационалистов направлено в Росреестр Расторжение договора аренды на часть парка

Соглашение по парку Интернационалистов направлено в Росреестр. Об этом АБН сообщили в комитете по инвестициям Петербурга.

Соглашение по расторжению договора аренды земли под строительство океанариума заключили комитет имущественных отношений и ООО «Оптима». Процедура расторжения договора завершится после регистрации документа Росреестром, уточнили в комитете по инвестициям. Ведомство отметило, что в настоящий момент инвестор не выразил желания реализовать проект океанариума на новом земельном участке.

Кроме этого, комитет по инвестициям сообщил, что компания осуществляла все арендные платежи. Ведомство считает, что с расторжением договора город потерял крупного инвестора, рабочие места и дополнительные налоги в бюджет. Также Петербург лишился «крупного инфраструктурного проекта, который мог бы стать точкой притяжения не только для жителей, но и гостей города», — добавили в комитете.

Напомним, ранее город сдал в аренду компании «Оптима» участок земли на территории парка Интернационалистов. Организация планировала построить там ТРК с океанариумом. Местные жители выступили против проекта. В ноябре комитет по инвестициям договорился с «Оптима» о переносе проекта. Позже ЗакС Петербурга внес парк Интернационалистов в реестр зеленых насаждений общего пользования, что защищает парк от застройки.