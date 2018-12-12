Роскомнадзор пригрозил заблокировать Google из-за отказа фильтровать выдачу Может внести изменения в закон

Роскомнадзор готов заблокировать Google, если компания не будет соблюдать требования о фильтрации поисковой выдачи от запрещенного контента. Об этом в среду заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.

По его словам, существующий закон предполагает только административный штраф за это нарушение, передает «Интерфакс». Однако если положение «зайдет в тупик», то у российской стороны есть возможность внести изменения в закон, которые позволят заблокировать поисковик.

Субботин пояснил, что Роскомнадзор требует от Google фильтрации запрещенной в России информации. «Мы же ведем речь о детской порнографии, суицидах, наркотиках, азартных играх, продаже алкоголя. Мы говорим об экстремизме и терроризме», — уточнил он. Вместе с тем замглавы ведомства надеется, что до блокировки дело не дойдет и компания придет к конструктивному сотрудничеству.

Накануне Роскомнадзор заявил, что оштрафовал Google на 500 тыс. рублей. Причина — поисковик не подключился к реестру запрещенных интернет-ресурсов. Согласно российскому законодательству, операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов выдачи ссылки на запрещенный контент. Эти страницы перечислены в реестре.